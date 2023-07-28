الهلال يعاود التحضيرات.. والبرازيلي مالكوم يشارك في التدريبات

استأنف لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الجمعة، تدريباتهم، وذلك بعد تعادلهم يوم أمس مع فريق أهلي طرابلس الليبي، ضمن بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي، في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس، في الطائف وأبها والباحة؛ حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في اللقاء، وذلك بمقرّ إقامة البعثة، وتدريبات بدنية ولياقية متنوعة، ومناورة فنية لبقية لاعبي الفريق.
وشهدت الحصةُ التدريبية مشاركةَ اللاعب "مالكوم سيلفا" في التدريبات الجماعية، والمناورة الفنية التي فرضها الجهاز الفني.
ويختتم الفريق، مساء يوم غد السبت، تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة "السد القطري"، ضمن الجولة الثانية من بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023.
ويعقد المدير الفني "جورج جيسوس" وأحد اللاعبين، ظهر الغد، مؤتمرًا صحافيًّا؛ للحديث عن مواجهة "السد القطري".