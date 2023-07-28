الهلال يعاود التحضيرات.. والبرازيلي مالكوم يشارك في التدريبات

استأنف لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الجمعة، تدريباتهم، وذلك بعد تعادلهم يوم أمس مع فريق أهلي طرابلس الليبي، ضمن بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي، في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس، في الطائف وأبها والباحة؛ حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.