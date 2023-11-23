الهلال: عودة "سافيتش" وتحسن حالة "سالم" تنعش تدريبات الأزرق.. قبل مواجهة الحزم

أنعشت عودة اللاعب "سافيتش" تدريبت فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، عقب تعافيه من الإصابة، وكذلك مشاركة مواطنه "ميتروفيتش"، قبل موقعة الحزم دوريًا، السبت المقبل، في الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
كما شهدت الحصة التدريبية لأزرق العاصمة، عودة السنغالي "كوليبالي" المدافع، والمغربي ياسين بونو حارس المرمى بعد فراغهما من المشاركة مع منتخبي بلديهما في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في وقت بدأ فيه سالم الدوسري الجناح الجري حول الملعب وأداء تدريبات لياقية متنوعة ضمن برنامجه التأهيلي.