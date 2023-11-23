الهلال: عودة "سافيتش" وتحسن حالة "سالم" تنعش تدريبات الأزرق.. قبل مواجهة الحزم

أنعشت عودة اللاعب "سافيتش" تدريبت فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، عقب تعافيه من الإصابة، وكذلك مشاركة مواطنه "ميتروفيتش"، قبل موقعة الحزم دوريًا، السبت المقبل، في الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.