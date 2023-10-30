بـ 51 ميدالية سعودية.. ختام دورة الألعاب العالمية القتالية " الرياض 2023" بحضور ابن جلوي

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وبحضور نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، اختتمت مساء اليوم الاثنين، دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023" في قاعة الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، وبحضور نائب وزير الرياضة بدر القاضي، ومساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء العريفي، و إيفو فيرياني رئيس منظمة سبورت اكورد، ورؤساء الاتحادات الدولية المشاركة في الدورة التي استمرت منافساتها لمدة 11 يومًا، شارك خلالها أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 120 دولة من مختلف أنحاء العالم، تنافسوا في 16 رياضة وهي: الأيكيدو، مصارعة الذراعين، الملاكمة، المبارزة، الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكيندو، الملاكمة والركل (الكيك بوكسينج)، الملاكمة التايلاندية، السامبو، السافات، السومو، التايكوندو، المصارعة، الووشو.