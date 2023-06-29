جوزيه مورينيو يرفض عرض الهلال المغري لتدريب الفريق بالموسم الجديد

ويتولى جوزيه مورينيو صاحب الـ60 عامًا، حاليًا تدريب نادي روما الإيطالي منذ 2021، وسبق للمدرب المخضرم تدريب أندية مختلفة مثل : بنفيكا، بورتو، تشيلسي، إنتر ميلان، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير.