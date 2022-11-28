قطر وهولندا والسنغال وإيران في بداية الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم

يأتي منتخب إنجلترا في صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على إيران ،وتعادله سلبياً أمام الولايات المتحدة، في حين يأتي ويلز في المؤخرة بحصوله على نقطة واحدة بعد تعادله إيجابياً أمام الولايات المتحدة، وخسارته أمام إيران.