قطر وهولندا والسنغال وإيران في بداية الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم

تنطلق، غداً الثلاثاء، مباريات الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم قطر 2022، بعدة لقاءات قوية، حيث تقام أربع مباريات على النحو الآتي:
تقام المباراة الساعة الـ6 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب البيت، ويقع المنتخبان بالمجموعة الأولى بجانب منتخبي الأكوادور والسنغال.
يدخل المباراة منتخب قطر دون أي رصيد نقطي، بعد خسارته أمام منتخبي الأكوادور والسنغال خلال الجولتين الماضيتين، في حين تمتلك هولندا 4 نقاط، لفوزها على السنغال وتعادلها أمام الأكوادور.
تقام المباراة الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب خليفة الدولي، وهما بالمجموعة الأولى إلى جانب قطر وهولندا.
يمتلك منتخب الأكوادور بالمجموعة 4 نقاط لفوزه على منتخب قطر وتعادله أمام هولندا، بينما تحتل السنغال المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد فوزها على قطر وخسارتها أمام هولندا.
تقام المباراة في تمام الـ10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الثمامة، ويقع المنتخبان بالمجموعة الثانية إلى جانب منتخبي إنجلترا وويلز.
يحتل منتخب ايران المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد فوزه على منتخب ويلز وخسارته أمام إنجلترا فيما تملك الولايات المتحدة نقطتين بعد التعادل الإيجابي أمام ويلز، والسلبي أمام إنجلترا.
تقام المباراة في الـ10 مساء على ملعب أحمد بن علي ويقع كل منهما بالمجموعة الثانية بجانب منتخبي إيران والولايات المتحدة.
يأتي منتخب إنجلترا في صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على إيران ،وتعادله سلبياً أمام الولايات المتحدة، في حين يأتي ويلز في المؤخرة بحصوله على نقطة واحدة بعد تعادله إيجابياً أمام الولايات المتحدة، وخسارته أمام إيران.