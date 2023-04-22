صلاح يقود ليفربول لفوز صعب على نوتنغهام فورست

حقق ليفربول فوزاً بصعوبة على ضيفه نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وافتتح البرتغالي جوتا التسجيل في الدقيقة 47 ثم أدرك الويلزي وليامز لاعب ليفربول السابق، التعادل لفورست بعد أربع دقائق، لكن جوتا سجل مجدداً بعد أربع دقائق أخرى .
وتعادل جيبس وايت للفريق الزائر في الدقيقة 67 لكن فرحتهم لم تستمر سوى ثلاث دقائق، حيث أحرز صلاح هدف الانتصار (70).
وبذلك أنعش ليفربول آماله في التأهل لبطولة أوروبية بعدما تقدم إلى المركز السابع برصيد 50 نقطة من 31 مباراة، ويتأخر بست نقاط عن نيوكاسل يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 30 مباراة فقط، في حين يحتل فورست في المركز 19 وقبل الأخير برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.