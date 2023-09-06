تطورات جديدة في مفاوضات "الاتحاد" مع محمد صلاح.. تعرف عليها

كشفت صحيفة "CBS Sports" عن استعداد نادي الاتحاد لتقديم عرض جديد لمسؤولي ليفربول؛ لإقناعهم بقبول بيع عقد المصري محمد صلاح لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقاً لما ذكرته الصحيفة فإن ليفربول يستعد للحصول على عرض ضخم بقيمة 215 مليون دولار من الاتحاد، قبل إغلاق السوق الصيفي السعودي.
وشددت الصحيفة على أن مسؤولي الاتحاد لا يزالون يركزون بشدة على تأمين توقيع صلاح، حتى إنهم لم يضعوا خيارات بديلة لتدعيم الفريق هذا الموسم.
وصرحت الصحيفة بأن هناك وفداً من السعودية موجود في لندن، يمثل الاتحاد وصندوق الاستثمارات؛ لإقناع مسؤولي ليفربول بالموافقة على بيع عقد اللاعب المصري.