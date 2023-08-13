مانشيني يودع الأزوري.. مدرب المنتخب الإيطالي يستقيل من منصبه

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، استقالة روبرتو مانشيني من منصبه كمدرب لمنتخب إيطاليا.
وقال الاتحاد في بيان رسمي إنه سيعلن عن اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الإيطالي في الأيام القليلة المقبلة، في ظل الالتزامات المهمة وأهمها تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.
وكان مانشيني قد تولى تدريب المنتخب الأزرق بداية من مايو/أيار 2018، وقاد الأزوري للتتويج بكأس الأمم الأوروبية 2020، لكنه أخفق في بلوغ كأس العالم 2022.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كان قد أعلن قبل أيام قليلة تسليم مانشيني مهمة تدريب منتخبي 20 و21 عامًا أيضًا إلى جانب المنتخب الأول.