مانشيني يودع الأزوري.. مدرب المنتخب الإيطالي يستقيل من منصبه

الجدير بالذكر أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كان قد أعلن قبل أيام قليلة تسليم مانشيني مهمة تدريب منتخبي 20 و21 عامًا أيضًا إلى جانب المنتخب الأول.