لاعب النصر النجم "كريستيانو رونالدو" الأكثر مساهمةً بالأهداف.. و"ميتروفيتش" الهلال حلّ في الوصافة

تصدّر النجمُ البرتغالي "كريستيانو رونالدو" قائد فريق النصر، قائمةَ أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد نهاية الجولة 19 من المسابقة.
ونشر الحسابُ الرسمي لدوري روشن للمحترفين "إنفوجرافيك" يضمّ أكثر اللاعبين مساهمة للأهداف مع نهاية الجولة 19، وعلّق عليه: "كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف حتى الآن".
وساهم النجم البرتغالي في "29" هدفًا من أهداف فريقه الـ"55" في المسابقة؛ حيث سجّل "20"، وقدّم "9" مساهمات ساعدت زملاءه في زيارة الشباك.
وحلّ هدّاف الهلال، الصربي "ألكساندر ميتروفيتش"، في المرتبة الثانية في القائمة بـ"21" هدفًا، سجل منها "17" هدفًا، يليه نجم فريق ضمك، الفرنسي "جورج كيفين نكودو" بـ"18" مساهمة، سجل منها "14" هدفًا.
فيما كان المركزُ الرابع من نصيب الدولي السعودي "فراس البريكان" مهاجم الأهلي بـ"16" مساهمة تهديفية، سجّل منها "11" هدفًا، وجاء المحترف المغربي "مراد باتنا" في المركز الخامس متساويًا مع "البريكان" بذات عدد المساهمات التهديفية، لكن يتخلّف عنه بعدد الأهداف المسجلة؛ حيث سجل "8" أهداف.