لاعب النصر النجم "كريستيانو رونالدو" الأكثر مساهمةً بالأهداف.. و"ميتروفيتش" الهلال حلّ في الوصافة

فيما كان المركزُ الرابع من نصيب الدولي السعودي "فراس البريكان" مهاجم الأهلي بـ"16" مساهمة تهديفية، سجّل منها "11" هدفًا، وجاء المحترف المغربي "مراد باتنا" في المركز الخامس متساويًا مع "البريكان" بذات عدد المساهمات التهديفية، لكن يتخلّف عنه بعدد الأهداف المسجلة؛ حيث سجل "8" أهداف.