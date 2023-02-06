تحضيرًا لكأس آسيا.. أخضر الشاطئية يلتقي عمان وديًا في معسكر جازان

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، غدًا الثلاثاء، نظيره منتخب عمان، وديًا على الملعب الترابي التابع لمدينة الملك فيصل الرياضية في جازان، ضمن برنامجه الفني والإعدادي الذي يمثل المرحلة الأولى استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في شواطئ بتايا في تايلاند في الفترة من 16 حتى 26 مارس المقبل.
وأدى (أخضر الشاطئية) اليوم الأحد، تدريباته على الملعب الترابي التابع لمدينة الملك فيصل الرياضية في جازان، بقيادة المدرب البرازيلي جوجا زلوكوفيك، الذي عمد إلى تقسيم الحصة التدريبية لفترتين، انطلقت بإجراء تمارين الإحماء، ثم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات وتنفيذ عددٍ من الجمل التكتيكية باستخدام الكرة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.
يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، التي أُجريت في 19 يناير الماضي، أسفرت عن وجود المنتخب السعودي في المجموعة A بجانب منتخبات تايلاند (المستضيف) والبحرين وأفغانستان.