تحضيرًا لكأس آسيا.. أخضر الشاطئية يلتقي عمان وديًا في معسكر جازان

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، غدًا الثلاثاء، نظيره منتخب عمان، وديًا على الملعب الترابي التابع لمدينة الملك فيصل الرياضية في جازان، ضمن برنامجه الفني والإعدادي الذي يمثل المرحلة الأولى استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في شواطئ بتايا في تايلاند في الفترة من 16 حتى 26 مارس المقبل.