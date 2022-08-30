الأهلي يتذوق طعم المرارة مرة ثانية.. أمام الأخدود

سقط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مجددًا في فخ الهزيمة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى؛ وذلك بعد خسارته أمام الأخدود مضيفه بنتيجة 0-2 مساء الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران ضمن منافسات الجولة الثانية.