الأهلي يتذوق طعم المرارة مرة ثانية.. أمام الأخدود

سقط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مجددًا في فخ الهزيمة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى؛ وذلك بعد خسارته أمام الأخدود مضيفه بنتيجة 0-2 مساء الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران ضمن منافسات الجولة الثانية.
وعجز الفريق الأهلاوي عن تحقيق الفوز بالمباراة الثانية تواليًا في ظهوره الأول بدوري "يلو" بعد التعثر بالتعادل أمام القيصومة 1-1 في الجولة الأولى؛ ليكتفي بحصد نقطة من أصل 6 نقاط ممكنة؛ ليحتل المركز الـ12!
وفي المقابل، حقق الأخدود انتصاره الثاني على التوالي؛ ليرفع رصيده إلى 6 نقاط معززًا موقعه في صدارة سُلَّم الترتيب.