بمشاركة 12 منتخبًا.. الطائف تحتضن النسخة الثالثة من بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب

تستضيف المملكة العربية السعودية وفي مدينة الطائف تحديدًا منافسات النسخة الثالثة من بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب لكرة القدم.
وتُقام البطولة خلال الفترة من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2024 بمشاركة واسعة وقياسية تتمثل بـ 12 منتخبًا بواقع 11 منتخبًا من منطقة غرب آسيا هم: السعودية، العراق، البحرين، الإمارات، عُمان، اليمن، الكويت، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين إلى جانب المنتخب الألباني كضيف من خارج الإقليم.
وكشف الاتحاد السعودي المستضيف واتحاد غرب آسيا أن البطولة ستُقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، وعلى ملعب نادي عكاظ، وجرى تحديد يوم 18 يونيو" الجاري" موعدًا لسحب قرعة البطولة، التي سيتم لاحقًا تعميم نظامها وآلية توزيع المنتخبات المشاركة بها، إضافة إلى الإعلان عن الجدول الرسمي للمباريات.
وينتظر أن تحظى البطولة بأهمية كبيرة، مقابل عدد المنتخبات المشاركة بها من جهة، وبفضل موعدها الذي يسبق التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للشباب المقررة في سبتمبر 2024 من جهة أخرى، إضافة إلى وجود المنتخب الألباني الذي سيوفر حضوره فرصة لمنتخبات الإقليم للحصول على العديد من المكتسبات.
وفي السياق ذاته، تأتي مشاركة ألبانيا بدعوة خاصة من اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، وكضيف على البطولة وكخطوة أولى ضمن اتفاقية التعاون المنتظر أن يبرمها اتحاد غرب آسيا لكرة القدم مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.