بمشاركة 12 منتخبًا.. الطائف تحتضن النسخة الثالثة من بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب

وتُقام البطولة خلال الفترة من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2024 بمشاركة واسعة وقياسية تتمثل بـ 12 منتخبًا بواقع 11 منتخبًا من منطقة غرب آسيا هم: السعودية، العراق، البحرين، الإمارات، عُمان، اليمن، الكويت، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين إلى جانب المنتخب الألباني كضيف من خارج الإقليم.