مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة يعقد اجتماعه السابع.. تعرف على أبرز القرارات

وأقر وصادق المجلس على عدد من القرارات تضمنت اعتماد محضر اجتماع إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة السادس ومناقشة توصيات لجنة المسابقات والإحصاء والحكام، كما تم تكليف أمانة الاتحاد لتحديد موعد لعقد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد لمناقشة نشاطات الاتحاد للموسم الحالي و تحديد روزنامة وأنشطة الاتحاد للموسم القادم 2023/2024م، كما تمت الموافقة على استضافة تصفيات كأس آسيا تحت 16 سنة عن منطقة الخليج لتقام بجدة خلال فترة الصيف لسنة 2023 م و المؤهلة للبطولة الآسيوية، وتم تكليف أمانة الاتحاد بإعداد الشروط العامة في حال رغبة أحد الأندية في استضافة أي بطولة من بطولات أنشطة الاتحاد المجمعة لمختلف الدرجات.