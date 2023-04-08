في منافسات كأس الملك سلمان للأندية.. الوحدة الإماراتي يتجاوز منعطف البرج اللبناني

بلغ فريق الوحدة الإماراتي المرحلة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم؛ وذلك بعد أن تجاوز منعطف البرج اللبناني بالفوز بهدف دون رد في مباراة الإياب مساء اليوم السبت، سجَّله اللاعب آلان ماركيز.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فريق الوحدة بثلاثة أهداف دون مقابل، سجَّلها كل من علاء الدين زهير وماتيوس بيريرا وجواو بيدرو.
وينتظر فريق الوحدة في المرحلة التالية الفائز من مواجهة الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي؛ لحسم هوية المتأهل إلى الدور الثاني (المجموعات) الذي سيقام الصيف القادم في مدن الطائف وأبها والباحة بالمملكة العربية السعودية.