في منافسات كأس الملك سلمان للأندية.. الوحدة الإماراتي يتجاوز منعطف البرج اللبناني

بلغ فريق الوحدة الإماراتي المرحلة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم؛ وذلك بعد أن تجاوز منعطف البرج اللبناني بالفوز بهدف دون رد في مباراة الإياب مساء اليوم السبت، سجَّله اللاعب آلان ماركيز.