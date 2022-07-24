مهاجم الإنتر سانشيز يرفض عرض النصر المغري

وأشارت تقارير إيطالية إلى أن العرض الذي قدمه نادي النصر السعودي عرضٌ مغرٍ؛ إلا أن اللاعب لا يرغب في الانتقال خارج أوروبا، وأنه يفكر جديًّا في آخر عرض مُقَدّم من نادي بنفيكا البرتغالي.