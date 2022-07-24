مهاجم الإنتر سانشيز يرفض عرض النصر المغري
أليكسيس سانشيز
رياضة

مهاجم الإنتر سانشيز يرفض عرض النصر المغري

خالد علي

رفض اللاعب أليكسيس سانشيز (٣٣ عامًا) مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، عرض نادي النصر، بعد أن رفض في الأيام السابقة ثلاثة عروض قادمة من نادٍ تركي وياباني، وآخر أرجنتيني.

وأشارت تقارير إيطالية إلى أن العرض الذي قدمه نادي النصر السعودي عرضٌ مغرٍ؛ إلا أن اللاعب لا يرغب في الانتقال خارج أوروبا، وأنه يفكر جديًّا في آخر عرض مُقَدّم من نادي بنفيكا البرتغالي.

وكان "سانشيز" قد انتقل في عام ٢٠١٩ من مانشستر يونايتد لإنتر ميلان بنظام الإعارة، وتمت الصفقة بشكل نهائي في صيف ٢٠٢٠.

النصر
أليكسيس سانشيز

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