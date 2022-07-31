وزارة الرياضة و"منشآت" تطلقان تحدي تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرياضي

وسيحصل الفائزون بالمراكز الخمسة الأولى على جوائز مالية يصل مجموعها إلى 900 ألف ريال، حيث تبلغ قيمة جائزة المركز الأول 350 ألف ريال، والمركز الثاني 250 ألف ريال، والمركز الثالث 150

ألف ريال، والمركز الرابع 100 ألف ريال، والمركز الخامس 50 ألف ريال.