دوري روشن.. "الهلال" يتربع على القمة و"النصر" يطارده.. و15 فبراير تُستأنف الجولة 20

تمسّك الهلال بصدارة دوري روشن، مع ختام الجولة الـ 19، وبلغ النقطة 53 نقطة، بعد تجاوزه الفيحاء 2-0، حيث وصل لفوزه الـ 12 على التوالي، فيما واصل النصر "الثاني بـ 46 نقطة" ملاحقته للهلال بفوزه على نظيره التعاون بنتيجة 4-1، وقاتل الرائد في مواجهة أبها لينتصر في النهاية بنتيجة 4-3، وأنقذ فرانك كيسيه فريقه الأهلي من مصيدة التعادل مع الخليج بهدفه بعد مرور 9 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، وبالنتيجة نفسها 1-0 فاز الرياض على ضمك.