دوري روشن.. "الهلال" يتربع على القمة و"النصر" يطارده.. و15 فبراير تُستأنف الجولة 20

تمسّك الهلال بصدارة دوري روشن، مع ختام الجولة الـ 19، وبلغ النقطة 53 نقطة، بعد تجاوزه الفيحاء 2-0، حيث وصل لفوزه الـ 12 على التوالي، فيما واصل النصر "الثاني بـ 46 نقطة" ملاحقته للهلال بفوزه على نظيره التعاون بنتيجة 4-1، وقاتل الرائد في مواجهة أبها لينتصر في النهاية بنتيجة 4-3، وأنقذ فرانك كيسيه فريقه الأهلي من مصيدة التعادل مع الخليج بهدفه بعد مرور 9 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، وبالنتيجة نفسها 1-0 فاز الرياض على ضمك.
وتعادل الفتح مع الأخدود بلا أهداف، والاتفاق والحزم يتعادلان 1-1، في الوقت الذي عاد فيه الشباب إلى سكة الانتصارات بعد 6 مباريات، بهدف عبدالله رديف في مرمى ضيفه الوحدة، فيما تأجلت مباراة الطائي والاتحاد إلى الـ 7 من فبراير القادم، بسبب عدم وصول الضيف إلى حائل بسبب ظروف الطقس.
يُذكر أن مواجهات الجولة العشرين من دوري المحترفين ستُستأنف في 15 فبراير القادم؛ وذلك لمشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023، التي ستقام بدولة قطر يناير الجاري.