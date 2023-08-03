بمشاركة أكثر من عشرة فرق.. انطلاق منافسات كأس تحدي العلا بنادي "سان تروبيه" في فرنسا

وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على تعزيز العلا كوجهة عالمية للرياضات المختلفة، كونها موطنًا لرياضة الفروسية عبر التاريخ، والذي تؤكده النقوش الصخرية المنحوتة على جبال العلا منذ آلاف السنين، ومن ذلك استضافة العلا لبطولات (ريتشارد ميل) لبولو الصحراء، حيث تؤسس لشراكات لتطوير الرياضة في المملكة، وجعل موقع العلا التاريخي الوجهة الأولى لعشاق البولو من جميع أنحاء العالم.