بمشاركة أكثر من عشرة فرق.. انطلاق منافسات كأس تحدي العلا بنادي "سان تروبيه" في فرنسا

انطلقت منافسات كأس تحدي العلا، بنادي (سان تروبيه) في فرنسا، بمشاركة أكثر من عشرة فرق تتنافس على البطولة التي تحمل اسم كأس "تحدي العلا"، وذلك حتى يوم 13 أغسطس، حيث تقام البطولة بالتعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونادي سان تروبيه- هارا دو جاسي الفرنسي.
وتتنافس الفرق المشاركة على كأس "تحدي العلا"، والذي يأتي كأحد منتجات الشراكة بين الهيئة الملكية و(سان تروبيه)، والتي تم توقيعها خلال شهر أكتوبر من العام الماضي في منتدى مبادرة الاستثمار بالعاصمة الرياض.
وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على تعزيز العلا كوجهة عالمية للرياضات المختلفة، كونها موطنًا لرياضة الفروسية عبر التاريخ، والذي تؤكده النقوش الصخرية المنحوتة على جبال العلا منذ آلاف السنين، ومن ذلك استضافة العلا لبطولات (ريتشارد ميل) لبولو الصحراء، حيث تؤسس لشراكات لتطوير الرياضة في المملكة، وجعل موقع العلا التاريخي الوجهة الأولى لعشاق البولو من جميع أنحاء العالم.
ويعدّ قطاع الفروسية أحد قطاعات التنمية المستدامة، حيث يشمل ذلك تطوير القطاع والقدرات البشرية واستضافة بطولات الفروسية العالمية بالتعاون مع الشركاء مثل الاتحاد السعودي للفروسية والاتحاد السعودي للبولو.
وتشكل رياضة الفروسية جزءًا مهمًا في إستراتيجية العلا، والترويج لها كوجهة فريدة، وتشتمل رؤية الهيئة تطوير البنية التحتية وبناء المرافق الهامة الداعمة لرياضة الفروسية، وتطوير القدرات البشرية، وبناء المزيد من مسارات السير للخيول لإثراء المشهد الثقافي للزوار خلال زيارتهم للمواقع التاريخية في العلا.