دوري روشن للمحترفين .. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة "الرائد" مع "الطائي"

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد مع شقيقه الطائي في المواجهة التي أُقيمت بين الفريقين مساء أمس الأربعاء .
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة رقم 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.
أهداف المباراة جاءت عن طريق اللاعب ميتريتا للرائد في الدقيقة 8 قبل أن يتعادل للطائي المحترف مبينزا في الدقيقة 24 ثم يسجل محمد فوزير للرائد في الدقيقة 28 ثم يتعادل مبينزا مجددًا للطائي في الدقيقة 32.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الرائد عند النقطة رقم 26 كما ارتفع رصيد الطائي هو الآخر عند النقطة رقم 27 .