دوري روشن للمحترفين .. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة "الرائد" مع "الطائي"

أهداف المباراة جاءت عن طريق اللاعب ميتريتا للرائد في الدقيقة 8 قبل أن يتعادل للطائي المحترف مبينزا في الدقيقة 24 ثم يسجل محمد فوزير للرائد في الدقيقة 28 ثم يتعادل مبينزا مجددًا للطائي في الدقيقة 32.