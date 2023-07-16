استبعاد خماسي الأهلي عن معسكر النمسا.. يتقدمهم "السومة"

كشف النادي الأهلي، اليوم الأحد، عن قائمة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المنضمين للمعسكر التحضيري للموسم الرياضي المقبل، الذي تحتضنه النمسا لمدة 20 يومًا تتخلله 5 مباريات تجريبية على أن تتحدد أسماء الفرق خلال اليومين المقبلين.