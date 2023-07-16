استبعاد خماسي الأهلي عن معسكر النمسا.. يتقدمهم "السومة"

كشف النادي الأهلي، اليوم الأحد، عن قائمة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المنضمين للمعسكر التحضيري للموسم الرياضي المقبل، الذي تحتضنه النمسا لمدة 20 يومًا تتخلله 5 مباريات تجريبية على أن تتحدد أسماء الفرق خلال اليومين المقبلين.
ولم تشمل قائمة أخضر جدة المغادرة إلى النمسا من أسماء السوري عمر السومة ، وياسر المسيليم وسلمان المؤشر، والأوروجوياني نيكولاس ميليسي، والمغربي هشام فايق.
وتكونت القائمة التي اختارها المدرب المؤقت يوسف عنبر، من 32 لاعبًا يتقدمهم الثنائي البرازيلي "فيرمينو" ، والسنغالي مندي، والمقدوني أليوسكي العائد من الإعارة الموسم الماضي ، إلى جانب الثلاثي الأجنبي الجزائري رياض بودبوز، والبرازيلي آمارال، والجامبي مودو بارو، المستمرين مع الفريق من الموسم المنصرم .
كما انضم عبدالله عطيف، لاعب الهلال السابق، وسميحان النابت وفهد الرشيدي القادمان من التعاون.