"الاتحاد" يتصدر قائمة أكثر فريق صناعة للفرص بعد مرور 6 جولات من الدوري

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عبر منصة "إكس" عن قائمة أكثر الفرق صناعةً للفرص المحققة لتسجيل أهداف، بعد مرور 6 جولات.
وتصدّر نادي الاتحاد قائمة أكثر فرق دوري روشن صناعةً للفرص؛ حيث نجح في صناعة 19 فرصة لتسجيل أهداف.
واحتلّ المركز الثاني "الهلال"؛ حيث نجح في صناعة 17 فرصة لتسجيل هدف، يليه "النصر" الذي صنع 16 فرصة لتسجيل أهداف محققة.
وجاء "الأهلي" و"التعاون" في المركزين الرابع والخامس؛ إذ نجح كل منهما في صناعة 14، 12 هدفًا على التوالي.
ويحتل حاليًا صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين "الهلال" برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن "الاتحاد" و"الأهلي"، ويأتي "النصر" بالمركز السادس برصيد 12 نقطة.