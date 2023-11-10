صافرة سلفادورية تضبط مواجهة الهلال والتعاون وبيروفية للاتحاد وأبها

وعيّن الحكم السلفادوري إيفان بارتون لقيادة قمة مباريات الجولة بين الهلال ونظيره التعاون، على أن يعاونه مواطنه ديفيد موران مساعدًا أول، وهنري بوبيرو من نيكاراغوا مساعدًا ثانيًا، فيما سيتولى الحكم المكسيكي إريك ميراندا الإشراف على غرفة الفيديو بمساعدة من السعودي فيصل القحطاني.