صافرة سلفادورية تضبط مواجهة الهلال والتعاون وبيروفية للاتحاد وأبها

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقمي التحكيم اللذين سيقودان مباراتي اليوم الجمعة من منافسات الجولة الثالثة عشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م.
وأسند اتحاد القدم لطاقمين من قارتي أمريكا الجنوبية والوسطى إدارة مواجهة الهلال مع ضيفه التعاون، والاتحاد مع أبها.
وعيّن الحكم السلفادوري إيفان بارتون لقيادة قمة مباريات الجولة بين الهلال ونظيره التعاون، على أن يعاونه مواطنه ديفيد موران مساعدًا أول، وهنري بوبيرو من نيكاراغوا مساعدًا ثانيًا، فيما سيتولى الحكم المكسيكي إريك ميراندا الإشراف على غرفة الفيديو بمساعدة من السعودي فيصل القحطاني.
واختار طاقمًا من البيرو لإدارة مباراة الاتحاد وضيفه أبها بقيادة كيفن أورتيغا وبمساعدة من مواطنوه مايكل أور مساعد أول و خيسوس سانشيز مساعد ثانٍ في حين ستكون غرفة الفيديو بإدارة ديغو هارو وبمساعدة من الحكم السعودي إبراهيم الدخيل.