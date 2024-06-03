في مكتبه اليوم.. أمير المنطقة الشرقية يُدشّن هوية القادسية الجديدة

دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، الهوية الجديدة لنادي القادسية، بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة بدر الرزيزاء.
ويأتي تدشين الهوية الجديدة لنادي القادسية في ظل النهضة والنقلة النوعية التي يشهدها القطاع الرياضي، الذي يعيش تحولاً كبيراً وتطوراً غير مسبوق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وجاء شعار القادسية الجديد "QAD" بتفاصيل تعبر عن انطلاقة رؤية النادي الجديدة بإلهام يتخطى الحدود، ونبض مجتمع، وطموح لا سقف له، ممثلاً بهوية محافظة الخبر.
وأوضح رئيس نادي القادسية بدر الرزيزاء، أن القطاع الرياضي بقيادة القيادة الرشيدة -أيدها الله- يعيش أزهى عصوره، وشهد تطوراً كبيراً وحقق نقلة نوعية شهد بها العالم.
وأشار "الرزيزاء" إلى تدشين أمير المنطقة الشرقية هوية الكيان الجديدة، التي تتماشى مع إستراتيجية ومستهدفات رحلة التحول، المستمدة من عمق وإرث القادسية المليء بالإنجازات والمنجزات الخالدة، وذلك مع جماهير النادي وأهالي الخبر والمنطقة الشرقية، مؤكداً سعي الجميع لتقديم كل ما يليق بكيان القادسية، ويلقى استحسان وإعجاب محبيه.
ويشهد نادي القادسية مرحلة انتقالية كبيرة تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030، ويسعى النادي إلى أن يكون رائداً في شتى المجالات.