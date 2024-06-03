في مكتبه اليوم.. أمير المنطقة الشرقية يُدشّن هوية القادسية الجديدة

وأشار "الرزيزاء" إلى تدشين أمير المنطقة الشرقية هوية الكيان الجديدة، التي تتماشى مع إستراتيجية ومستهدفات رحلة التحول، المستمدة من عمق وإرث القادسية المليء بالإنجازات والمنجزات الخالدة، وذلك مع جماهير النادي وأهالي الخبر والمنطقة الشرقية، مؤكداً سعي الجميع لتقديم كل ما يليق بكيان القادسية، ويلقى استحسان وإعجاب محبيه.