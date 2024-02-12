قبل موقعة سابهان الإيراني في دوري الأبطال.. الهلال يستعيد" سالم الدوسري"

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الاثنين، تدريباته؛ استعداداً لمواجهة مضيفه فريق "سابهان الإيراني"، في ذهاب دور الـ16من بطولة دوري أبطال آسيا.
بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وطبق المدير الفني "خيسوس" عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة.
وشهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب "سالم الدوسري" في التدريبات الجماعية، عقب شفائه من الإصابة، التي ألمت به بمباراة النصر في ختام بطولة كأس موسم الرياض.
وتعرض الحارس "حبيب الوطيان" لإصابة في الركبة أثناء المران، حيث سيجري غداً أشعة على موضع إصابته.