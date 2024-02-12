قبل موقعة سابهان الإيراني في دوري الأبطال.. الهلال يستعيد" سالم الدوسري"

بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وطبق المدير الفني "خيسوس" عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة.