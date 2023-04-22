جُمل تكتيكية ومناورة تجهِّز الهلال لنصف نهائي كأس الملك أمام الاتحاد

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية. وبدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، شرح خلالها المدير الفني رامون دياز عددًا من الجُمل التكتيكية على كامل الملعب، قبل أن يختتم اللاعبون مرانهم بمناورة فنية على جزء من الملعب.