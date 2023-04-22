جُمل تكتيكية ومناورة تجهِّز الهلال لنصف نهائي كأس الملك أمام الاتحاد

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم السبت تحضيراته الميدانية استعـدادًا لمواجهة الاتحاد غدًا الأحد في نهائي مبكر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية. وبدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، شرح خلالها المدير الفني رامون دياز عددًا من الجُمل التكتيكية على كامل الملعب، قبل أن يختتم اللاعبون مرانهم بمناورة فنية على جزء من الملعب.
وفور نهاية الحصة التدريبية غادرت بعثة الفريق إلى مدينة جدة تأهبًا للمواجهة المنتظرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
يُشار إلى أن الهلال تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك بعد فوزه على الفتح 3-1 في الدور ربع النهائي، فيما حجز الاتحاد مقعده في الدور ذاته على حساب الفيحاء 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.
ويحل الهلال ضيفًا على نظيره اتحاد جدة في نصف نهائي كأس الملك مساء الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة".