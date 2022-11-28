"الفيصل" يلتقي متطوعين ومتطوعات سعوديين ساهموا في تنظيم مونديال كأس العالم قطر 2022

وينسجم اختيار (فيفا) للمتطوعين وبرنامج تبادُل المعرفة والتطوع للاتحاد السعودي لكرة القدم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تسجيل مليون متطوع سعودي، وإكساب المتطوعين المعرفة والخبرة في إدارة الأحداث الرياضية الكبرى التي تستضيفها السعودية مستقبلاً؛ إذ يسعى البرنامج إلى تطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعرفة وتوطينها، ولاسيما في إدارة الحشود، والتنظيم وفق أفضل الممارسات العالمية؛ وهو ما يُنمِّي قدرات الشباب السعودي من الموهوبين والمبدعين.