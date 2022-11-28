"الفيصل" يلتقي متطوعين ومتطوعات سعوديين ساهموا في تنظيم مونديال كأس العالم قطر 2022

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة أمس الاثنين عددًا من المتطوعين والمتطوعات من السعودية، اختارهم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتنظيم فعاليات ومباريات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.
وأشاد وزير الرياضة بشغف الشباب السعودي، والمهارات والمعارف التي اكتسبوها خلال المونديال.. مثمنًا جهودهم في تمثيل السعودية، وكفاءتهم أمام المشجعين من شتى أنحاء العالم.
ويأتي اختيار المتطوعين من قِبل (فيفا) بالتعاون مع برنامج تبادُل المعرفة والتطوع التابع للاتحاد السعودي لكرة القدم. وقد اختار الاتحاد الدولي 400 متطوع من الجنسين من أصل نحو 1200 متقدم ومتقدمة سعوديين؛ لتقديم يد المساعدة في تنظيم فعاليات المشجعين ومباريات المونديال، من خلال مهام لوجستية متنوعة.
وينسجم اختيار (فيفا) للمتطوعين وبرنامج تبادُل المعرفة والتطوع للاتحاد السعودي لكرة القدم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تسجيل مليون متطوع سعودي، وإكساب المتطوعين المعرفة والخبرة في إدارة الأحداث الرياضية الكبرى التي تستضيفها السعودية مستقبلاً؛ إذ يسعى البرنامج إلى تطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعرفة وتوطينها، ولاسيما في إدارة الحشود، والتنظيم وفق أفضل الممارسات العالمية؛ وهو ما يُنمِّي قدرات الشباب السعودي من الموهوبين والمبدعين.
يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختار نحو 3 آلاف متطوع من مختلف الجنسيات، وتُشكِّل نسبة السعوديين نحو 12% منهم. وتنقسم النسبة بين الشباب والفتيات ممن لهم تاريخ في التطوع داخل السعودية.
يُشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أقام منطقة تفاعلية للجماهير في كورنيش الدوحة، تحمل اسم (البيت السعودي)؛ لمنح تجربة تشجيع فريدة، وإبراز إمكانات السعودية وقدرتها على استضافة المحافل العالمية، ويساندها جمهور واسع وشغوف بالكرة وأحداثها، مقدمًا أكثر من 21 فعالية في 10 أجنحة، ذات أبعاد ثقافية وسياحية ورياضية وترفيهية.