الاتفاق يتعادل مع كوكسي الألباني .. في ثاني وديات فنربخشة

وكان المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اعتمد في المباراة بتشكيلتين حيث دخل في الشوط الأول بتشكيل مكون من ( محمد الحايطي ، سعيد المولد ، حمد السياف ، فهد غازي ، عبد الرحمن العبيد ، علي هزازي ، إبراهيم محنشي ، محمد الكويكبي ، حامد الغامدي ، أحمد الغامدي ، يوسف نياكاتي) حيث تقاسم الفريقان خلال الشوط الأول السيطرة الميدانية وكان الكويكبي سدد كرة مباغتة ولكن الحارس تصدى لها لينتهي الشوط بنتيجة سلبية، في حين دخل كارتيرون في الشوط الثاني بتشكيل مكون من ( البرازيلي باولو فيكتور، عبد الرحمن عبد القادر، عبد الله خطيب ، سعد الموسى، ياسر الموسى، محمد محزري، فيصل الغامدي، نواف هزازي، عبدالله السالم، فهد الدوسري، السويدي روبن كوايسون)، حيث فرض فارس الدهناء في الشوط الثاني سيطرته على اللقاء وفي الدقيقة 75 اشترك جابر جرادي مكان نواف هزازي، ولاحت للاتفاق أكثر من فرصة للتقدم بالنتيجة إلا أن الحارس والمدافعين منعوا ذلك لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.