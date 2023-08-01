"الفنية الدولية للمبارزة" تناقش استعدادات المملكة لاستضافة بطولة العالم 2024

كما نوقش تحديد موعد زيارة وفد الاتحاد الدولي للمبارزة للمملكة، والاطلاع على مرافق وتجهيزات الصالة الرياضية التي ستقام عليها منافسات البطولة، وأماكن سكن الوفود والحكام والتدريبات وكافة المعدات الخاصة بالبطولة، إضافة إلى مقرات المعسكر الدولي الذي يسبق البطولة.