"الفنية الدولية للمبارزة" تناقش استعدادات المملكة لاستضافة بطولة العالم 2024

اجتمع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، برئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي للمبارزة زياد فرجاني، بحضور عبدالله السنيد المدير التنفيذي للاتحاد، وذلك على هامش بطولة العالم للمبارزة (عمومي) التي اختتمت أمس في مدينة ميلان الإيطالية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التحضيرات واستعدادات المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة العالم للناشئين والشباب التي ستقام في ابريل 2024، ومراجعة كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بالبطولة.
كما نوقش تحديد موعد زيارة وفد الاتحاد الدولي للمبارزة للمملكة، والاطلاع على مرافق وتجهيزات الصالة الرياضية التي ستقام عليها منافسات البطولة، وأماكن سكن الوفود والحكام والتدريبات وكافة المعدات الخاصة بالبطولة، إضافة إلى مقرات المعسكر الدولي الذي يسبق البطولة.
ويشارك في هذا الحدث العالمي أكثر من 1500 لاعب ولاعبة، يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم، وأكثر من 400 شخص يمثلون الجهازين الإداري والفني والحكام وبقية اللجان العاملة.