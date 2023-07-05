المنتخب السعودي يتعادل مع موريتانيا في دورة الألعاب الرياضية العربية

تعادل المنتخب السعودي لسن 19 عامًا مع نظيره الموريتاني بهدف لمثله في اللقاء الذي أُقيم مساء يوم الأربعاء على ملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة ضمن الجولة الثانية من منافسات الدورة الخامسة عشرة للألعاب الرياضية العربية (الجزائر 2023).
افتتح صهيب الزيد النتيجة للمنتخب السعودي وأدرك شيخ باي رمضان التعادل للمنتخب الموريتاني.
بهذه النتيجة رفع الأخضر السعودي رصيده إلى نقطتين كما رفع المنتخب الموريتاني رصيده نقطتين.
ويعد هذا التعادل الثاني للمنتخب السعودي في البطولة، حيث استهل مشواره بالتعادل أمام منتخب سوريا بهدف لكل منهما .
وفي المجموعة ذاتها حسم التعادل السلبي مواجهة سوريا مع فلسطين ليرفع كل منتخب رصيده إلى نقطتين.