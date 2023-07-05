المنتخب السعودي يتعادل مع موريتانيا في دورة الألعاب الرياضية العربية

تعادل المنتخب السعودي لسن 19 عامًا مع نظيره الموريتاني بهدف لمثله في اللقاء الذي أُقيم مساء يوم الأربعاء على ملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة ضمن الجولة الثانية من منافسات الدورة الخامسة عشرة للألعاب الرياضية العربية (الجزائر 2023).