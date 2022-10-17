قطر تستضيف كأس آسيا 2023.. والسعودية والهند تبقيان في سباق استضافة نسخة 2027

وبناء على هذا القرار فقد تم إغلاق ملف ترشيح الاتحاد القطري لكرة القدم من أجل استضافة كأس آسيا 2027؛ حيث تم اعتباره منسحبًا، بعد النجاح في طلب الحصول على استضافة كأس آسيا 2023؛ وذلك بحسب تعليمات تقديم ملفات الترشيح.