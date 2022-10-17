قطر تستضيف كأس آسيا 2023.. والسعودية والهند تبقيان في سباق استضافة نسخة 2027

أكد المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الاثنين، اختيار الاتحاد القطري لكرة القدم من أجل استضافة كأس آسيا 2023.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر الذي عقده المكتب التنفيذي برئاسة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وهنّأ الشيخ سلمان الاتحاد القطري لكرة القدم على ملف الاستضافة الناجح، وأعرب عن تقدير أسرة كرة القدم الآسيوية، لكل من الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم والاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم على ملفات الاستضافة التي تستحق الإشادة.
وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم الآسيوية، أود تهنئة الاتحاد القطري لكرة القدم لحصوله على حقوق استضافة النسخة المقبلة من كأس آسيا.
وأضاف: يجب أيضًا أن نشكر الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم والاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، على إبدائهما الاهتمام باستضافة هذه البطولة.
كما تباحث المكتب التنفيذي حول ملفات الترشيح المقدمة من أجل استضافة كأس آسيا 2027، والتي اقتصرت الآن على الاتحاد الهندي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم؛ حيث سيتم اتخاذ قرار تحديد الدولة المضيفة خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل في شهر فبراير 2023.
وبناء على هذا القرار فقد تم إغلاق ملف ترشيح الاتحاد القطري لكرة القدم من أجل استضافة كأس آسيا 2027؛ حيث تم اعتباره منسحبًا، بعد النجاح في طلب الحصول على استضافة كأس آسيا 2023؛ وذلك بحسب تعليمات تقديم ملفات الترشيح.
وكان الاتحاد الأسترالي لكرة القدم قد انسحب من عملية الترشيح لاستضافة كأس آسيا 2023 في تاريخ 1 سبتمبر 2022؛ في حين انسحب الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم والاتحاد الإيراني لكرة القدم من الترشيح على استضافة كأس آسيا 2027؛ وذلك بتاريخ 14 ديسمبر 2020 و13 أكتوبر 2022 على التوالي.