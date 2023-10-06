"أليساندرو ديل بييرو" يرفض يوفنتوس من أجل النصر

كشفت تقارير صحفية أن الإيطالي "أليساندرو ديل بييرو" رفض العمل في نادي يوفنتوس من أجل رغبته في العمل مديرًا رياضيًّا لنادي النصر.
وبحسب ما نقل موقع "Sportmediaset"، فإن اللاعب الإيطالي الشهير اقترب من تولي منصب "المدير الرياضي" لنادي النصر خلال الفترة المقبلة.
وأفاد موقع "football Italia" في وقت سابق بأن نجم يوفنتوس والكرة الإيطالية المعتزل سيصبح المدير الرياضي لنادي النصر.
ولم يتولَّ "ديل بييرو" أي منصب في عالم كرة القدم منذ اعتزاله بداية عام 2015؛ إذ قضى معظم الوقت بعيدًا عن الملاعب، أو القيام بمهام إعلامية.
وأشار الموقع إلى أنه خلال الشهر الماضي بدأ "ديل بييرو" دورة تدريبية في "Coverciano"؛ إذ إنه يعمل للحصول على رخصة "UEFA Pro"، وهو أعلى مستوى من شهادة التدريب في أوروبا.