الرياض تحتضن الحدث الأبرز.. النسخة الثانية من بطولة LIV Golf Promotions فرصة ذهبية لنجوم الجولف

وتقام البطولة في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر في نادي الرياض للجولف، وتتضمن أربع جولات على مدار ثلاثة أيام، بما في ذلك 36 حفرة في اليوم الأخير. وتتيح هذه البطولة لصاحب المركز الأول فرصة حجز مكانه في دوري LIV Golf الموسم المقبل، كما سيحصل أفضل 10 لاعبين، بما في ذلك حالات التعادل، على فرصة التأهل المباشر إلى جميع أحداث 2025 في السلسلة الدولية، التي أقرتها الجولة الآسيوية.