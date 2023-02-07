حارس مرمى فريق الأهلي المصري "الشناوي": طموحنا تجاوز ريال مدريد وبلوغ نهائي المونديال

واختتم الشناوي الذي احتلّ فريقه المركز الثالث في كأس العالم في آخر نسختين: "سعيد لأن الأهلي أكثر من وصل لقبل نهائي البطولة، لكننا نلعب في هذا الدور أمام فرق كبرى مثل ريال مدريد، لدينا رغبة في تحقيق إنجاز أفضل من المركز الثالث، ولدينا طموح كبير في الوصول للنهائي هذه المرة".