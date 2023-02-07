حارس مرمى فريق الأهلي المصري "الشناوي": طموحنا تجاوز ريال مدريد وبلوغ نهائي المونديال

قال محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم: إن طموح فريقه تخطّي عقبة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022، عندما يلتقي الفريقان غدًا الأربعاء، في المغرب من أجل الظهور في النهائي للمرة الأولى.
وتابع قائد الأهلي في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: "تركيز اللاعبين سيتضاعف لأننا نلعب ضد ريال مدريد أملًا في الوصول لخطوة جديدة في كأس العالم للأندية".
وزاد: "الأهلي يلعب بشكل جماعي لكنه يحترم ريال مدريد، والتحضير للمباراة لن يكون لمراقبة لاعب بعينه، وإنما نستعدّ لكل لاعبي المنافس".
واختتم الشناوي الذي احتلّ فريقه المركز الثالث في كأس العالم في آخر نسختين: "سعيد لأن الأهلي أكثر من وصل لقبل نهائي البطولة، لكننا نلعب في هذا الدور أمام فرق كبرى مثل ريال مدريد، لدينا رغبة في تحقيق إنجاز أفضل من المركز الثالث، ولدينا طموح كبير في الوصول للنهائي هذه المرة".