في ختام الجولة 10 من دوري روشن.. قمة الشتاء "الملتهبة" تجمع الهلال والنصر.. ومواجهات صعبة للاتحاد والشباب

تختتم، غدًا الاثنين، منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين لكرة القدم بخمس لقاءات؛ أهمها لقاء ديربي العاصمة الذي يستضيف فيه النصر بملعبه مرسول بارك نظيره الهلال عند الساعة 8:30م، بينما يستقبل الفتح على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء فريق الشباب في الساعة 3:30م، ويحلّ الرائد ضيفًا على الباطن في نفس التوقيت في حفر الباطن، ويغادر التعاون إلى جدة ليكون ضيفًا على الاتحاد في الـ6:00م، والفيحاء يلتقي بالطائي عند الساعة 6م.