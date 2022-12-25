رياضة

في ختام الجولة 10 من دوري روشن.. قمة الشتاء "الملتهبة" تجمع الهلال والنصر.. ومواجهات صعبة للاتحاد والشباب

في ختام الجولة 10 من دوري روشن.. قمة الشتاء "الملتهبة" تجمع الهلال والنصر.. ومواجهات صعبة للاتحاد والشباب
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تختتم، غدًا الاثنين، منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين لكرة القدم بخمس لقاءات؛ أهمها لقاء ديربي العاصمة الذي يستضيف فيه النصر بملعبه مرسول بارك نظيره الهلال عند الساعة 8:30م، بينما يستقبل الفتح على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء فريق الشباب في الساعة 3:30م، ويحلّ الرائد ضيفًا على الباطن في نفس التوقيت في حفر الباطن، ويغادر التعاون إلى جدة ليكون ضيفًا على الاتحاد في الـ6:00م، والفيحاء يلتقي بالطائي عند الساعة 6م.

النصر في الصدارة

يذكر أن النصر في الصدارة برصيد 22 نقطة بعد مرور 9 جولات، بالتساوي مع الشباب، وبفارق نقطتين عن الهلال والتعاون، فيما يحتلّ الاتحاد المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

الهلال
النصر
دوري روشن السعودي لكرة القدم

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