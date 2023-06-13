الحياة الخاصة لـ"البنز الاتحادي".. يقرأ القرآن قبل المباريات ويرفض إفطار رمضان

وفي نسخة المونديال نفسها أثار بنزيما جدلاً عالميًّا كبيرًا حينما أصر على صيام شهر رمضان الفضيل، مؤكدًا أنه حريص على الصيام في التدريبات أو حتى في أيام المباريات، وأن هذا الأمر يفعله مع كل الأندية التي لعب لها، ومع فريقه ريال مدريد الإسباني، مشددًا على أنه لن يتخلى عن ذلك حتى في حالة اللعب مع منتخب الديوك الفرنسي.