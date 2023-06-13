الحياة الخاصة لـ"البنز الاتحادي".. يقرأ القرآن قبل المباريات ويرفض إفطار رمضان

سجَّل النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد السابق، نفسه بوصفه ثاني أقوى الصفقات في الدوري السعودي التي يمكن وصفها بأنها من العيار الثقيل بعد كريستيانو رونالدو.
وأعلن نادي الاتحاد ضم الأسطورة صاحب الأصول الجزائرية بعقد يمتد حتى 2026؛ إذ نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليه: "البنز اتحادي".
وفي الفيديو ظهر بنزيما وهو يوقّع على عقود انضمامه، ويقول في أول تصريح له: "أنا متحمس لرؤيتكم في جدة".
وخلال سنوات طويلة من التألق في ملاعب كرة القدم نجح بنزيما في الحفاظ على مكانة خاصة في نفوس الجمهور، ليس فقط بمهاراته داخل المستطيل الأخضر، وإنجازاته التي حققها خلال مسيرته، ولكن أيضًا بسبب مواقفه التي جعلته محط إعجاب الكثيرين حول العالم، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالدين الإسلامي وشعائره.
وفي العام الماضي أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بنزيما هو لاعب الليغا صاحب الشعبية الأكبر على الإطلاق بين المشجعين في الشرق الأوسط والسعودية. وأرجعت سر تلك الشعبية بين عشاق كرة القدم بالمنطقة إلى عقيدته الإسلامية، وحرصه الدائم على الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج أو العمرة، كما أنه يحرص على مشاركة المسلمين شعائرهم عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ يحظى بمتابعات ضخمة.
وعلى الرغم من أن البعض قد يعتبرون حياته الخاصة "صاخبة" إلا أن بنزيما أكد في أكثر من مناسبة أنه لا يدخل الملعب قبل أن يستمع لبعض السور القرآنية قبل عشر دقائق من بدء المباراة.
وخلال مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم "البرازيل 2014" قال بنزيما إن "الاستماع للقرآن الكريم قبل انطلاق مباريات الديوك يُشعرني بالراحة النفسية وراحة البال، كما يزيد من نسبة تركيزي في المباريات".
وأضاف: "قبل كل مباراة، وحين تتبقى 10 دقائق على انطلاق اللقاء، أستمع للقرآن الكريم، إنه كلام الله سبحانه وتعالى، الذي يجعلني أكثر تركيزًا".
وفي نسخة المونديال نفسها أثار بنزيما جدلاً عالميًّا كبيرًا حينما أصر على صيام شهر رمضان الفضيل، مؤكدًا أنه حريص على الصيام في التدريبات أو حتى في أيام المباريات، وأن هذا الأمر يفعله مع كل الأندية التي لعب لها، ومع فريقه ريال مدريد الإسباني، مشددًا على أنه لن يتخلى عن ذلك حتى في حالة اللعب مع منتخب الديوك الفرنسي.
وكثيرًا ما ينشر بنزيما صورًا من وقت الإفطار في شهر رمضان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي وقت لاحق تحدّث بنزيما عن تأثير صيام شهر رمضان الكريم عليه، وعلى جاهزيته للتدريبات والمباريات، وقال: "صيام شهر رمضان ليس له أي تأثير سلبي عليّ. رمضان جزء من حياتي، وديني يجعله فريضة. بالنسبة لي إنه مهم جدًّا، وأشعر بالرضا عندما أصوم".
وفي العام الماضي حرص النجم الفرنسي على توجيه رسالة خاصة باللغة العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك للعالم الإسلامي. وعلى غير العادة تحدث مهاجم ريال مدريد باللغة العربية في رسالته التي وجهها لمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ قال في مقطع فيديو: "تقبَّل الله منا ومنكم، عيد مبارك على الجميع".
وفي عام 2013 تبرّع بنزيما بمبلغ 3 ملايين يورو؛ للمساهمة في بناء أحد المساجد في مسقط رأسه بمدينة ليون الفرنسية.
ونقلت صحيفة "فازا" البوسنية تصريحًا لأحد أصدقاء اللاعب، أكد فيه أن "بنزيما" صاحب الأصول الجزائرية تبرع بمبلغ 3 ملايين يورو من أصل مبلغ 6 ملايين لبناء أحد المساجد.
وأشار البوسني إدين أسامة نوفيتش، المقرب من اللاعب الفرنسي، إلى أن بنزيما قد تكفل بالمبلغ من أجل بناء المسجد الموجود بالقرب من منزل والديه بإقليم "الرون" الفرنسي، لافتًا إلى أن اللاعب سارع للتبرع بهذا المبلغ بعدما سمع بأمر المسجد.
وفي عام 2014 أعلن بنزيما تقديم مساعدة إلى الأطفال الفقراء في البوسنة من خلال عرض قميصه الذي خاض به مباراة ودية بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني في المزاد العلني.
ووقتها أكدت السفيرة الفرنسية في البوسنة كلير بودوني لوسائل الإعلام أن المبلغ الذي سيباع به قميص بنزيما سيُخصص لدعم أطفال البوسنة.
وفي العام الماضي واجه بنزيما العديد من الانتقادات في أعقاب تتويجه بالكرة الذهبية بوصفه أفضل لاعب في العالم لعام 2022، وهي الانتقادات التي تصدى لها الأزهر الشريف في مصر بالدفاع عن اللاعب صاحب الأصول الجزائرية.
وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الكثير من المسلمين الذين يعيشون في أوروبا نجحوا في الوصول إلى مرحلة متقدمة في التعايش والاندماج، بل تعدى ذلك إلى وجود نماذج مضيئة، تعكس هذا الاندماج. ومن بين هذه النماذج كريم بنزيما، الذي ينحدر من أصول جزائرية.
وأشار إلى أن اللاعب المسلم، صاحب الأصول العربية، يقدم من خلال سلوكه وأخلاقياته صورة إيجابية عن المسلم في المجتمع الإسباني؛ إذ صرح في وقت سابق بأن شهر رمضان يشكل أهمية كبرى في حياته باعتباره فريضة إسلامية، وأنه يشعر بسعادة كبيرة أثناء تأديتهم هذه الفريضة، مؤكدًا أن صيامه لا يؤثر إطلاقًا على لياقته البدنية أثناء ممارسته الرياضة، أو على نظام التدريب المتبع وعمله لاعبًا محترفًا لكرة القدم.
وتابع المرصد بأنه بالرغم من المضايقات التي تعرَّض لها بنزيما خلال مشواره الرياضي إلا أنه لم يلتفت ولم يتأثر بها، وواصل نجاحه في مجاله إلى أن أصبح أحد أفضل اللاعبين بالعالم؛ وتُوج بالكرة الذهبية بوصفه أفضل لاعب لكرة القدم لعام 2022.
وأوضح أنه من هذه المضايقات ما واجهه من تشهير علني من قِبل السياسي الفرنسي اليميني "داميان ريو"، الذي نعته بـ"الإرهابي" في تغريدتين له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وإثر ذلك لم يرد "بنزيما" على الإساءة بإساءة مماثلة ضد هذا السياسي، ولكنه سلك الطريق القانوني للدفاع عن حقوقه، ولدفع هذه التهمة.