كريستيانو.. الدوري السعودي يتفوق على الأمريكي وانتقالي للنصر قرار صائب وأرفض أوروبا

وسلّط أفضلُ لاعب في العالم لـ5 مرات، الضوءَ على فكرة أنه نقطة البداية في مشروع استقطاب نجوم المستديرة إلى السعودية قائلًا: "100% هي حقيقة، وصلت إلى النصر قبل ستة أشهر فقط، لم أكن مخطئًا في قراري هذا، ومتأكد أن المزيد من النجوم سيتجهون إلى السعودية في الموسم المقبل".