الهلال السعودي ثانيًا في كأس العالم.. وريال مدريد يُتوَّج باللقب

تُوِّج ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية 2022 بعد أن كسب نظيره الهلال السعودي بنتيجة 5/ 3 في نهائي مونديال الأندية مساء أمس السبت، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقَين بملعب المجمع الرياضي "مولاي عبدالله" في الرباط المغربية.
الشوط الأول أحرز فيه ريال مدريد هدفَين، الأول جاء عن طريق "فينسيوس" الذي تلقى تمريرة من "كريم بنزيما" عند الدقيقة الـ13، والثاني جاء عن طريق "فالفيردي" من تسديدة أرضية قوية، غيّر اتجاهها "البليهي" قبل أن تخادع الحارس عبدالله المعيوف.
وقلص لاعب الأزرق "موسى ماريغا" النتيجة لفريقه بهدف أول عند الدقيقة الـ26 بعد تمريرة ولا أجمل من "محمد كنو".
كما نجح "المعيوف" في التصدي لتسديدة "لوكامودريتش" عند الدقيقة الـ45.
وفي الشوط الثاني، ووسط غفلة من دفاع الهلال، اقتنص "بنزيما" كرة ماكرة، وصلته من "فينسيوس"، جاء منها هدف التعزيز الثالث عند الدقيقة الـ54.
وأضاف "فالفيردي " الهدف الرابع عند الدقيقة الـ58 بعد استثماره عرضية "كارفخال".
وكرس "فييتو" حضوره في مونديال الأندية بإحرازه الهدف الثاني للهلال في مرمى الريال بعد تمريرة ولا أروع من سعود عبدالحميد عند الدقيقة الـ64.
وأجهض "فينسيوس" محاولات الأزرق في العودة للمباراة بهدف خامس للريال عند الدقيقة الـ69.
ومن مجهود رائع من "ديلغادو" حوّل كرة جميلة إلى "فييتو" عند الدقيقة الـ79، وعالجها الأخير داخل الشباك هدفًا ثالثًا.
وأضاع "ماريغا" فرصة الهدف الرابع للهلال عند الدقيقة الـ81.