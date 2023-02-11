الهلال السعودي ثانيًا في كأس العالم.. وريال مدريد يُتوَّج باللقب

الشوط الأول أحرز فيه ريال مدريد هدفَين، الأول جاء عن طريق "فينسيوس" الذي تلقى تمريرة من "كريم بنزيما" عند الدقيقة الـ13، والثاني جاء عن طريق "فالفيردي" من تسديدة أرضية قوية، غيّر اتجاهها "البليهي" قبل أن تخادع الحارس عبدالله المعيوف.