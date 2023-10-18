رغم تعافيه من الإصابة.. الكولومبي "أوسبينا" يقترب من مغادرة النصر

كشف موقع "infobae"، عن اقتراب مغادرة الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى نادي النصر، لصفوف الفريق في يناير المقبل.
وأفاد الموقع بأنه على الرغم من تعافي الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى النصر؛ لكنه لن يلعب مع الفريق بعد الآن، وسيفكر مسؤولو النادي في السماح له بالرحيل.
وأشار الموقع إلى أن لويس كاسترو مدرب النصر، لم يعتمد على أوسبينا منذ بداية الموسم.. وعلى الرغم من عدم تسجيله هذا الموسم إلا أنه يواصل تلقّي راتبه المتفق عليه؛ ولكن بهدف تخفيف الأعباء المالية، ستقوم إدارة الفريق بتقييم رحيل حارس المرمى في السوق الشتوية المقبلة.
وكانت تقارير قد ذكرت أن حارس النصر الكولومبي أصبح جاهز فنيًّا وبدنيًّا، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مرفقه، والتي خضع على إثرها لعمليتين جراحيتين.
وينتهي عقد ديفيد أوسبينا البالغ من العمر 35 عامًا، مع النصر في 2024، وكان قد انضم إليه في يوليو 2022، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة عامين قادمًا من نابولي الإيطالي.