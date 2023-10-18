رغم تعافيه من الإصابة.. الكولومبي "أوسبينا" يقترب من مغادرة النصر

وأشار الموقع إلى أن لويس كاسترو مدرب النصر، لم يعتمد على أوسبينا منذ بداية الموسم.. وعلى الرغم من عدم تسجيله هذا الموسم إلا أنه يواصل تلقّي راتبه المتفق عليه؛ ولكن بهدف تخفيف الأعباء المالية، ستقوم إدارة الفريق بتقييم رحيل حارس المرمى في السوق الشتوية المقبلة.