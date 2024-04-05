الأخضر الأولمبي يتجاوز إندونيسيا ودياً

بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، تغلّب المنتخب الوطني تحت 23 عاماً على منتخب إندونيسيا بنتيجة 3-1، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن المعسكر الإعدادي في قطر، والمقام ضمن المرحلة الأخيرة من الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
وسجل "الأخضر" أولاً عن طريق اللاعب جهاد ذكري في الدقيقة 16، في حين أحرز منتخب إندونيسيا هدف التعادل في الدقيقة 28 من منافسات الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل اللاعب هيثم عسيري الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 68، في حين عزز اللاعب عبدالله رديف النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 90 من مجريات المباراة.
ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة: أحمد الجبيع في حراسة المرمى، محمد الدوسري، جهاد ذكري، محمد سليمان، سعد الناصر، عوض الناشري، عبدالإله هوساوي، مروان الصحفي، زياد الجهني، صالح أبو الشامات، محمد مران.
ويستأنف المنتخب السعودي تحت 23 عاماً مساء اليوم السبت تدريباته استعداداً لمباراته التجريبية الثانية ضمن معسكره في الإمارات أمام منتخب كوريا الجنوبية مساء يوم الثلاثاء المقبل.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، المقرر انطلاقها منتصف شهر أبريل الجاري، وإلى جانبه منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.