الأخضر الأولمبي يتجاوز إندونيسيا ودياً

بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، تغلّب المنتخب الوطني تحت 23 عاماً على منتخب إندونيسيا بنتيجة 3-1، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن المعسكر الإعدادي في قطر، والمقام ضمن المرحلة الأخيرة من الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).