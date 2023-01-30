يناير 2023.. شهر زاخر بالاستضافات الرياضية العالمية في السعودية

فتحت المملكة العربية السعودية ذراعيها في شهر يناير من هذا العام 2023م، لنجوم الرياضة في مختلف الألعاب والمنافسات الرياضية، باحتضانها جملة من الأحداث العالمية التي نظمتها وزارة الرياضة، وخطفت أنظار الملايين حول العالم من خلال إشباع شغفهم الرياضي بالمتابعة، فضلًا عن آلاف الزوار الذين حضروا وتواجدوا في مواقع البطولات المقامة على أراضي المملكة، والاستمتاع بأجوائها الشتوية في أول أشهر السنة الميلادية 2023م.