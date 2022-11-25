واين هينيسي يتلقى أول بطاقة حمراء بمونديال قطر.. وثالث بطاقة لحارس مرمى في كأس العالم

حصل حارس منتخب ويلز، واين هينيسي، على أول بطاقة حمراء في نهائيات مونديال قطر 2022، وذلك بعد طرده في الأنفاس الأخيرة للقاء الذي خسرته بلاده في الوقت القاتل أمام إيران 0-2، يوم الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
ورفع الحكم الغواتيمالي ماريو إسكوبار، في بادئ الأمر، البطاقة الصفراء بوجه الحارس الويلزي، بعد إعاقته للمهاجم الإيراني مهدي طارمي خارج منطقة الجزاء، لكنه عاد وطرده بعد الاحتكام إلى تقنية الفيديو المساعد في الدقيقة 86.
وكان طرد هينيسي باهظ الثمن؛ إذ تلقّت شباك بلاده المنقوصة عدديًّا، هدفين متأخرين عبر روزبه جشمي "8+90"، ورامين رضائيان "11+90".
وجاءت حالة الطرد في المباراة السابعة عشرة من نسخة مونديال قطر، وهي الأبعد بعد انطلاق المنافسات منذ مونديال إسبانيا 1982، عندما رفعت البطاقة الأولى في المباراة الـ32.
وفيما اعتُمدت البطاقات الحمراء في كأس العالم بدءًا من مونديال 1970، كان التشيلي كارلوس كاسيلي أول لاعب ترفع البطاقة الحمراء في وجهه ضد ألمانيا الغربية المضيفة في نسخة 1974.
وهينيسي "35 عامًا و108 مباريات دولية" هو ثالث حارس مرمى يتلقّى بطاقة حمراء في تاريخ المونديال بعد الجنوب أفريقي إيتوميلينغ خوني ضد الأوروغواي في 2010، والإيطالي جانلوكا باليوكا ضد النرويج في 1994.