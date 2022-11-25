واين هينيسي يتلقى أول بطاقة حمراء بمونديال قطر.. وثالث بطاقة لحارس مرمى في كأس العالم

حصل حارس منتخب ويلز، واين هينيسي، على أول بطاقة حمراء في نهائيات مونديال قطر 2022، وذلك بعد طرده في الأنفاس الأخيرة للقاء الذي خسرته بلاده في الوقت القاتل أمام إيران 0-2، يوم الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.