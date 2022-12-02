خصم للتذاكر المسبقة.. إثارة "الفورمولا1" تعود لحلبة كورنيش جدة بهذا الموعد

وتحمل نسخة 2023 في جعبتها المزيد من الفعاليات الفنية المصاحبة للسباق، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج الحفلات الموسيقية في العاميين الماضيين، والذي استضافت فيه بعضاً من أكبر الأسماء في عالم الموسيقى والغناء في العالم مثل جاستن بيبر، وجيسون ديرولو وديفيد غيتا في العام 2021، في حين استضافت في العام 2022 فريق بلاك آيد بيز وكريس براون، ومن المتوقع أن يشهد السباق في العام 2023 عطلة نهاية أسبوع حافلة بالفعاليات الترفيهية التي تلائم الجميع.