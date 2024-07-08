مدرب منتخب سويسرا يدخل اهتمامات نادي الاتحاد

ويعد ياكين من أبرز المدربين حاليًا في أوروبا بعد أن نجح في قيادة منتخب سويسرا إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا حيث سبق له قيادة فريقي بازل وسيون في سويسرا وسبارتاك موسكو في روسيا قبل أن يتولى مهمة تدريب منتخب سويسرا.