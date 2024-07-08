مدرب منتخب سويسرا يدخل اهتمامات نادي الاتحاد

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد وضعت مدرب منتخب سويسرا مراد ياكين من ضمن خياراتها لتولي تدريب الفريق الكروي الأول في الموسم الجديد خلفًا للمدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المقال من منصبه.
وأوضحت قناة الكأس القطرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": مساء اليوم أن نادي الاتحاد السعودي يتجه لبعض الخيارات التدريبية ومن ضمنها مدرب المنتخب السويسري مراد ياكين بعد فشل التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي على الرغم من الاتفاق المسبق.
وأشارت القناة إلى أن الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب الدحيل القطري رفض الإشراف على تدريب فريق الاتحاد لارتباطه بعقد مع ناديه الحالي.
ويعد ياكين من أبرز المدربين حاليًا في أوروبا بعد أن نجح في قيادة منتخب سويسرا إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا حيث سبق له قيادة فريقي بازل وسيون في سويسرا وسبارتاك موسكو في روسيا قبل أن يتولى مهمة تدريب منتخب سويسرا.