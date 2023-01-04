بداية من الموسم المقبل وبمشاركة أندية روشن.. الاتحاد السعودي يعتمد الدوري الرديف

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد تنظيم الدوري الرديف الموسم المقبل بمشاركة جميع أندية دوري روشن السعودي.
وكشف الاتحاد عن أنه سيتم التنسيق مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين والأندية على الآلية.
إلى ذلك كشفت تقارير صحفية أن اتحاد كرة القدم قد استقر على السماح للأندية بالاستفادة من كافة لاعبيها الأجانب خلال المباراة الواحدة.
وبحسب تلك التقارير فإن الاتحاد وافق على السماح للأندية بمشاركة 8 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة.
يذكر أنه كان من المسموح به لكل ناد بتواجد سبعة لاعبين فقط في المباراة على أن يكون اللاعب الثامن على قائمة البدلاء.