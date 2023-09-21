في جولة اليوم الوطني 93 "نحلم ونحقق": ديربي القصيم تعاوني والاتفاق يضرب الطائي برباعية

وفي الجولة ذاتها، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الفوز على شقيقه الطائي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة، والمسماة بجولة "نحلم ونحقق" بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93، التي انتهت بفوز الاتفاق بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.