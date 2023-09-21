في جولة اليوم الوطني 93 "نحلم ونحقق": ديربي القصيم تعاوني والاتفاق يضرب الطائي برباعية

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ديربي القصيم بعد تغلبه على الرائد في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، والمسماة بجولة "نحلم ونحقق" بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93، بفوز التعاون بهدفين لهدف.
بتلك النتيجة يرفع التعاون رصيده للنقطة رقم 16 في حين توقف رصيد الرائد عند النقطة رقم 4.
وفي الجولة ذاتها، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الفوز على شقيقه الطائي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة، والمسماة بجولة "نحلم ونحقق" بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93، التي انتهت بفوز الاتفاق بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
بتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده عند النقطة رقم 16 في حين توقف رصيد الطائي عند النقطة رقم 7.