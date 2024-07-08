الشباب يواجه فالنسيا في معسكره بإسبانيا

وكشف أن الفريق سيخوض خلال معسكره في إسبانيا ثلاث مباريات ودية يبدأها بمواجهة فريق الجزيرة الإسبانية "سي دي تينريفي" يوم الـ 29 من يوليو الجاري، ثم يلاقي فريق لاس بالماس يوم الثاني من أغسطس المقبل، وسيختتم مبارياته قبل العودة للرياض بمواجهة فالنسيا يوم السادس من أغسطس المقبل.