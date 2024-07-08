الشباب يواجه فالنسيا في معسكره بإسبانيا

تقرر أن يلاقي فريق الشباب السعودي فالنسيا ولاس بالماس الإسبانيين ضمن معسكره الخارجي الإعدادي الذي تستضيفه إسبانيا، وذلك استعداداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2024/2025.
وذكر النادي أن الجهاز الفني بقيادة المدير الفني البرتغالي فيتور بيريرا اعتمد إقامة البرنامج الإعدادي للفريق في جزيرة تينيريفي الإسبانية ولمدة 21 يوماً، ابتداءً من التاسع عشر من يوليو الجاري وحتى التاسع من أغسطس المقبل.
وكشف أن الفريق سيخوض خلال معسكره في إسبانيا ثلاث مباريات ودية يبدأها بمواجهة فريق الجزيرة الإسبانية "سي دي تينريفي" يوم الـ 29 من يوليو الجاري، ثم يلاقي فريق لاس بالماس يوم الثاني من أغسطس المقبل، وسيختتم مبارياته قبل العودة للرياض بمواجهة فالنسيا يوم السادس من أغسطس المقبل.