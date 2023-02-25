الشباب.. أشعة تحدد نوع وبرنامج إصابة "كارلوس جونيور"

قال نادي الشباب، اليوم السبت، إن مهاجم الفريق الكروي الأول البرازيلي كارلوس جونيور سيخضع إلى أشعة على موضع إصابته لتحديد نوعها وبرنامجه التأهيلي، دون الكشف عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، عن المزيد من التفاصيل حول موعد الأشعة أو المستجدات المتعلقة بإصابة اللاعب البرازيلي.
وتعرض البرازيلي جونيور للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الدحيل القطري، الخميس الماضي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، التي خرج على إثرها الفريق من البطولة القارية بعد الخسارة بنتيجة 1-2.
ميدانياً، عاود الفريق الشباب تدريبياته، السبت على ملعبه تحت إشراف الإسباني فيسنتي مورينو مدرب الفريق، الذي قسم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين المشاركين في لقاء الدحيل القطري، وأجروا تمارين استرجاعية واستشفائية، بينما تنوعت تدريبات البقية بين النواحي البدنية والفنية.