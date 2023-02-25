الشباب.. أشعة تحدد نوع وبرنامج إصابة "كارلوس جونيور"

قال نادي الشباب، اليوم السبت، إن مهاجم الفريق الكروي الأول البرازيلي كارلوس جونيور سيخضع إلى أشعة على موضع إصابته لتحديد نوعها وبرنامجه التأهيلي، دون الكشف عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، عن المزيد من التفاصيل حول موعد الأشعة أو المستجدات المتعلقة بإصابة اللاعب البرازيلي.