الاتفاق يتعادل مع الحزم وديًّا

وفي الشوط الثاني أجرى جيرارد 9 تغييرات في أوقات متفاوتة بتغيير كل اللاعبين ما عدا باولو وجاك؛ إذ أشرك كلاً من (عبدالله الخطيب، راضي العتيبي، مشعل العلائلي، عبدالله خليفة، روبن كوايسون، خالد الغنام، ثامر الخيبري، هارون كمارا ومحمد الدوسري).