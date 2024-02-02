الاتفاق يتعادل مع الحزم وديًّا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع نظيره الحزم بنتيجة 3/ 3 في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم الجمعة على ملعب نادي الاتفاق (موطن الفرسان).
وتأتي تحضيرات الاتفاق في المرحلة الثانية من الاستعدادات التي تقام في الدمام تحضيرًا لاستكمال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/ 24.
وكان المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد دخل بتشكيل مكون من: (باولو فيكتور، محمد عبدالرحمن، جاك هيندري، عبد الله مادو، حمدان الشمراني، علي هزازي، ألفارو ميدران، ماجد دوران، ديماراي غراي، موسى ديمبلي وعبدالرحمن العبود).
وكان الاتفاق قد بدأ بالتسجيل عبر ثنائية ديمبلي الذي نجح في الدقيقة الـ7 بتسجيل ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثاني عبر ضربة رأسية في الدقيقة الـ11. وقبل نهاية الشوط الأول قلص الحزم النتيجة بهدف؛ لينتهي الشوط بتقدم الاتفاق بنتيجة 1/ 2.
وفي الشوط الثاني أجرى جيرارد 9 تغييرات في أوقات متفاوتة بتغيير كل اللاعبين ما عدا باولو وجاك؛ إذ أشرك كلاً من (عبدالله الخطيب، راضي العتيبي، مشعل العلائلي، عبدالله خليفة، روبن كوايسون، خالد الغنام، ثامر الخيبري، هارون كمارا ومحمد الدوسري).
ونجح الحزم بتسجيل هدفين في ربع الساعة الأولى، وتقدم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين. ولاحت للاتفاق أكثر من فرصة، من بينها ركلة جزاء، سددها غراي، ولكن حارس الحزم تصدى لها.
وفي الدقيقة الـ82 تمكن ثامر الخيبري من إدراك التعادل للاتفاق؛ لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 3/ 3.