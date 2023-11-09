في دوري روشن.. الاتفاق يواصل تحضيراته لمواجهة الفيحاء

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس مساء اليوم الخميس على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
يأتي ذلك ضمن تحضيرات أحمر الشرقية لمواجهة مضيفه فريق الفيحاء يوم السبت 11 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 13 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24.
وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية للفريق، تلا ذلك الإحماء وتدريب لياقي على عدة محطات مع المعد البدني، بعد ذلك طبق الكوماندوز الجانب التكتيكي الذي سينتهجه لمواجهة الفيحاء، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.