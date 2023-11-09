في دوري روشن.. الاتفاق يواصل تحضيراته لمواجهة الفيحاء

وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية للفريق، تلا ذلك الإحماء وتدريب لياقي على عدة محطات مع المعد البدني، بعد ذلك طبق الكوماندوز الجانب التكتيكي الذي سينتهجه لمواجهة الفيحاء، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.