كأس العرب للشباب 2022: تونس تواجه البحرين والمغرب تلاقي السودان

تختتم غدًا الجمعة، الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 20 يوليو الحالي وحتى 6 أغسطس المقبل، في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط.